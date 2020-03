Mattia De Sciglio è stato molto vicino a vestire la maglia del Paris Saint-Germain. Nel corso della finestra di mercato invernale, era tutto fatto per il passaggio del terzino destro a Parigi e l’arrivo di Kurzawa, salvo poi il dietrofront della Juventus per via della duttilità dell’ex Milan, capace di giocare su entrambe le fasce. Secondo quanto riporta Calciomercato.com, il ds parigino Leonardo continua a stimare De Sciglio e vorrebbe concretizzare il colpo, ma la posizione della Juve è sempre la stessa: ad oggi, Sarri ci conta e non vuole liberarlo.