Cessioni in vista. La Juve lavora a diversi addii, dopo Higuain, Pjaca e Matuidi, ecco quello di Mattia De Sciglio. Obiettivo: recuperare il rosso in bilancio. In attesa della rescissione di Sami Khedira, con cui è vivo un muro contro muro ormai da settimane, ecco l'addio del terzino bianconero. "Fino a due giorni fa il suo trasferimento alla Roma sembrava imminente, poi i giallorossi hanno frenato, indecisi circa l’opportunità o meno di puntare ancora su Rick Karsdorp. Nel frattempo si è rifatto avanti il Paris Saint Germain, che a intermittenza medita l’acquisto del terzino ormai da più di un anno. L’infortunio ad Alex Sandro, tuttavia, induce i bianconeri alla prudenza", scrive Tuttosport. Il bilancio invece preme.