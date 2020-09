Vendere in questo mercato è fondamentale per tutti. La Juventus lavora sull'attaccante ma pensa anche alle uscite, un passaggio determinante per poter poi reinvestire e completare la rosa. Alla voce terzini, non è da escludere l'addio di Mattia De Sciglio considerato cedibile alle giuste condizioni; ma in queste ore si è bloccata la sua cessione al Villarreal, la risposta non è stata positiva in quanto il club spagnolo ha virato su Pervis Estupinan, terzino pagato circa 15 milioni dal Watford.



ALTRE CESSIONI - Sarà dunque Estupinan il sostituto dell'infortunato Alberto Moreno nonostante nella lista di Emery ci fosse anche De Sciglio, non si è trovato un accordo ma c'è da capire se il Villarreal vorrà poi procedere su questo affare a prescindere. Ad ora, il discorso si blocca con la Juve che cerca altre soluzioni. Marko Pjaca è un'altra cessione imminente col Genoa in prima fila, il presidente Preziosi lo adora da anni e vorrebbe rilanciarlo, la trattativa è in piedi ma non mancano le richieste anche di altri club. In questo caso la formula è un prestito di cui c'è da fissare il riscatto. Ma sfoltire è una priorità: dopo Higuain, la Juve ha altri nomi in lista d'uscita. Di Fabrizio Romano per calciomercato.com