Mattia De Sciglio è stato davvero vicino al PSG. Un'operazione nata negli ultimissimi giorni di mercato, con il ds bianconero Fabio Paratici sempre attento a potenziali plusvalenze e la richiesta di Leonardo per un terzino che stima da tempo. Il dirigente brasiliano ha sempre speso belle parole per De Sciglio, ma tra i due club l'affare in extremis per l'ex Milan non è decollato. La Juve infatti fa una valutazione alta del terzino, non si è trovata l'intesa con il PSG che avrebbe proposto anche Thomas Meunier nell'ambito dell'operazione. Cifre distanti, insomma.



RESTA VOLENTIERI - Da parte propria, De Sciglio è rimasto volentieri alla Juventus e non ha forzato per andare via nonostante la proposta fosse importante sotto il lato progettuale ed economico: il PSG è un top club che fa gola a tanti, Mattia è felice però di rimanere in bianconero dove è convinto di poter essere protagonista giocandosi una maglia col brasiliano Danilo. Ma da Parigi facevano sul serio, Leonardo ha davvero provato a prendere De Sciglio a 24 ore dalla fine del mercato, nulla di fatto. Con Sarri che si è fatto sapere più felice di avere Mattia che Meunier nel proprio scacchiere tattico... Fabrizio Romano, per Calciomercato.com