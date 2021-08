In due per un posto.sono le alternative ai titolari sulle fasce della Juve. Da una parte Cuadrado o Danilo, dall'altra Alex Sandro prima scelta indiscussa. Tra l'ex difensore del Milan e il classe '99 arrivato dalla Roma nell'ambito dell'affare Spinazzola potrebbe partire uno dei due per trovare più spazio. Un'operazione in uscita da ultimi giorni di mercato, alla quale la Juve sta pensando seriamente.