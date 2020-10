13









Federico Chiesa, così vicino eppure così lontano. Ancora non arriva la fumata bianca - anzi, bianconera - per l'acquisizione dalla Fiorentina dell'esterno offensivo classe '97. Perché la Juventus deve ancora cedere. Daniele Rugani è in partenza verso il Rennes, e una è fatta. Ma deve ancora partire uno tra Mattia De Sciglio e Douglas Costa. Anche in prestito, dato che Fabio Paratici sta lavorando per portare a casa Chiesa con un prestito, che potrebbe essere persino biennale. Ma deve partire. LA SITUAZIONE - A riferirlo è Sky Sport, che fa il punto sulle uscite juventine: De Sciglio ha avuto offerte dal Celtic, ma non vuole partire. Situazione molto simile per Douglas Costa, che ha avuto offerte concrete da club "esotici" ma non si vuole muovere a meno che non siano destinazioni top. La Juve, data la situazione economica difficile a livello generale, evita di mettere extra-budget nel mercato. E l'impasse rimane tale, con il 5 ottobre che si avvicina (a tal proposito, vota il nostro sondaggio).