Coperta corta per la Juventus sulle fasce. Si pensava che i bianconeri potessero cercare qualche ricambio per dare respiro ai terzini, ma la società non farà operazioni in entrata in questa sessione di mercato. Non arriverà quindi un vice Alex Sandro a sinistra, nonostante l'infortunio di De Sciglio che contro la Roma ha subito l'elongazione del muscolo grande adduttore della coscia sinistra. Tempi ancora da valutare, ma dal mercato non arriverà nessuno.