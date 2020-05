Riserva nella Juve ma nel mirino del Barcellona. Tutto vero: stiamo parlando di Mattia De Sciglio, che già da qualche mese ha attirato l'interesse degli spagnoli. Con la Juve stanno provando a mettere in piedi uno scambio che coinvolgerebbe anche Arthur e Pjanic, ma dall'altra parte nel futuro di De Sciglio può esserci il Psg: a gennaio lo scambio con Kurzawa è saltato all'ultimo per volontà della Juve, Meunier è in scadenza di contratto e a fine stagione andrà via. Per De Sciglio si aprono due grandi porte per rinascere.