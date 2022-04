1









In una lunga intervista rilasciata ai microfoni de L'Equipe, il terzino della Juve Mattia De Sciglio ha affrontato diversi temi legati al momento attuale che sta attraversando la squadra, soffermandosi anche su quella che è stata l'eliminazione dell'Italia avvenuta contro la Macedonia.



'Contro la Macedonia è successo quel che può succedere in un match secco in cui ci si gioca una qualificazione. Il livello dell'avversario conta il giusto, può succedere di tutto con gli episodi. Ero in panchina quel giorno e vedevo che ci stavamo facendo intrappolare dal nervosismo, col passare dei minuti'.