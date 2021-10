La Roma ha cominciato bene la partita contro la Juventus all'Allianz Stadium, con un paio di buone occasioni nei primi dieci minuti di gioco. In particolare in 4 uomini offensivi della squadra di Mourinho continuano a mettere in difficoltà sulla propria corsia di competenza Mattia De Sciglio, che non sa bene su chi andare a coprire. Per questo sono intervenuti direttamente Massimiliano Allegri e Stefano Landucci:Nei minuti successivi la pressione giallorossa si è affievolita.