La trattativa saltata con il Psg, che avrebbe portato Kurzawa alla Juventus e Mattia De Sciglio a Parigi, potrebbe essere un punto di ri-partenza per il terzino italiano. Nella sua esperienza in bianconero, infatti, non ha rubato gli occhi, anche se ha fatto vedere sostanza e duttilità care sia ad Allegri che, ad oggi, anche a Sarri. Così, come riporta Tuttosport, ora De Sciglio vivrà una situazione particolare: il rilancio, infatti, è quanto di meglio ci possa essere per tenersi alle spalle anche le voci di mercato. Tenuta fisica permettendo, da giocatore in partenza a nuova pedina utile per la corsa Scudetto il passo è breve: basta chiedere a Dybala, che dall'estate ad oggi sembra essere un altro giocatore.