Le parole di Mattia De Sciglio a Dazn:



CONVOCAZIONE - "Sono entrato nello spogliatoio e mi hanno comunicato la convocazione. Dopo la vittoria un'altra soddisfazione. Devo fare velocissimo, recuperare le mie cose e partire in treno"



LIONE - "Mi ha aiutato tantissimo, un'esperienza all'estero, da soli, fa crescere come giocatore e come persona. L'ho fatta nel momento giusto della mia carriera, ho trovato più consapevolezza. Sono molto contento di averla fatta, è stato importante in vista di questa stagione dove ho ritrovato il mister che mi ha ridimostrato la fiducia che mi ha sempre dimostrato"