Spunta la Roma. Mattia De Sciglio è entrato nel mirino dei giallorossi, che hanno bussato alla porta, ricevendo l'approvazione e l'accoglienza della Juventus. In sostanza un "parliamone". Le riflessioni economiche, così come quelle tecniche, portano all'addio: De Sciglio, pagato 12 milioni nel 2017, ora può far segnare una discreta plusvalenza a bilancio, di almeno 5-6 milioni a fronte di una valutazione di una decina di milioni di euro. Lo riporta Tuttosport, che aggiunge: c’è anche il risparmio di salario: oltre 5 milioni di euro lordi all’anno. La Juventus apre e tratta con la Roma. Valutazione di 10 milioni congrua per ambedue le parti, ma i giallorossi spingono per dilazionare e spalmare tempistiche e pagamenti.