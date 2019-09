di Alessio Salerio, inviato a Milano

Le ultime sul mercato Juve? Sono in diretta dallo Sheraton Hotel di Milano, in zona San Siro. Lì dove batte il cuore del calciomercato, ilBiancoNero.com è presente e vi racconta in diretta tutte le trattative che coinvolgono la Juventus negli istanti finali del calciomercato. Dal nostro inviato, Alessio Salerio, ecco cosa filtra dalle stanze milanesi. Appuntamento alle 18 per l'ultimo giro di notizie, prima della chiusura definitiva delle compravendite. Da cui è escluso, per stessa ammissione di Fabio Paratici nella serata di sabato, Paulo Dybala, che resterà a Torino.



