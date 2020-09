De Sciglio alla Roma fa sorridere anche il Genoa. La Juventus ha trovato l’accordo per lasciar partire il proprio terzino per la Capitale (operazione slegata da Dzeko), e questo non può far che felice il Grifone. Come riporta Calciomercato.com, il club del presidente Preziosi ha raggiunto l’accordo con il laterale difensivo giallorosso Rick Karsdorp – fino a qualche settimana fa vicinissimo all’Atalanta – e sta aspettando il via libera della Roma per definire l’operazione. Allo stesso tempo, il tecnico Fonseca sta aspettando il sostituto. L’arrivo di De Sciglio completerebbe il mosaico, spingendo l’olandese verso Genova.