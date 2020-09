In un mercato come questo fatto di scambi, cessioni ed occasioni da cogliere al volo, il futuro dei giocatori è appeso ad un filo. E quello di Luca Pellegrini si è improvvisamente rafforzato. Perché la Juventus ha trovato l’accordo con la Roma per la cessione in prestito di De Sciglio, lasciando così una casella vuota nella voce terzini. L’ex Cagliari era in bilico tra una possibile cessione (Parma e Fiorentina su di lui) e la permanenza, ma l’uscita dell’ex Milan e l’ottima preseason del classe ’99 possono convincere Pirlo e Paratici a puntare su di lui.