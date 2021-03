Dopo le parole del suo agente Giovanni Branchini ( QUI ) a fare il punto sul futuro diè direttamente il diretto interessato, che in questa stagione sta giocando in prestito al Lione ma il cartellino è ancora di proprietà della Juventus: ". Il primo anno al Milan ho accusato molto le critiche, un ragazzo giovane non è abituato - ha raccontato a gianlucadimarzio.com - Col tempo però me ne sono fregato, altrimenti non sarei riuscito ad andare avanti. Il problema è che in Italia basta un attimo per costruire castelli e ancora meno per distruggerli, purtroppo questa è la nostra mentalità e io avevo perso la voglia di giocare a calcio. In Francia invece mi sono ritrovato".- "... A prescindere dal mio futuro, mi piacerebbe rimanere all'estero. Il mio obiettivo è quello di andare all'Europeo e per questo ho scelto di venire al Lione per giocare con continuità, ora sto lavorando a testa bassa con l'obiettivo di essere convocato da Mancini".- "Non mi stupisce il fatto che stia lì in alto, con l'arrivo di Maldini è cambiato tutto.. Un giocatore deve pensare al campo, ma è chiaro che alcune situazioni extra campo alla fine influiscono sul rendimento. Quest'anno invece stanno andando molto bene".