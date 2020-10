Mattia De Sciglio è un nuovo terzino del Lione. La Juventus cede in prestito il classe '92, con il club bianconero che risparmia circa 4 milioni (in quanto, tolte le mensilità di luglio, agosto e settembre già versate, al giocatore spettavano ancora 2,25 milioni netti). Il difensore raggiunge il club francese in prestito secco, non è dunque previsto un pagamento da parte del Lione. Che dalla prossima estate potrebbe nuovamente vestire il bianconero...