Giornata di grandissimo fermento in casa Juventus. Non solo per il clima surreale che ha portato all’annullamento della sfida contro il Napoli, ma anche sul fronte mercato. La decisiva accelerata per Chiesa è stata propiziata da alcune cessioni sbloccate nelle ultime ore, come quella di Douglas Costa al Bayern Monaco e Mattia De Sciglio al Lione. A proposito di quest’ultima, la conferma arriva dal ds dell’OL Juninho, che ha parlato dell’affare dopo il pareggio contro il Marsiglia: "Stiamo discutendo con lui. È una richiesta di Rudi Garcia. Non era previsto. Stiamo facendo sforzi per portare il giocatore da lui. Siamo in una trattativa avanzata. Non è fatto al 100%, ma è possibile che arrivi domani".