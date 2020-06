Barcellona e Juventus parlano. Discorsi fitti per definire l'affare Arthur-Pjanic, uno scambio che sembra più vicino alla chiusura. Come? Con un conguaglio, senza coinvolgere Mattia De Sciglio. Come scrive Calciomercato.com, "la dirigenza bianconera col Barcellona ha escluso Mattia De Sciglio da questo affare, eventualmente se ne riparlerà in un discorso slegato ma non si potevano complicare equilibri di bilancio con un altro giocatore nell'operazione. Aspettando l'ok di Arthur, il vero nodo di questo affare ormai da mesi".