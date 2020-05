De Sciglio al Barcellona? Forse, ma al momento non c’è niente. Come riporta Mundo Deportivo, è quanto ha affermato Giovanni Branchini, agente del terzino bianconero, che ha negato qualsiasi forma di pre-accordo tra il club e i blaugrana. Certo, non è un mistero che l’ex Milan sia stato inserito nel giro di scambi di mercato ben impostato tra le parti, con protagonisti, tra i tanti, Pjanic, Arthur, Semedo e Todibo. Il procuratore, si legge sul quotidiano, ha invitato alla calma sull’argomento, spiegando come i tempi delle trattative saranno più lunghi in questa sessione di calciomercato, ma senza negare la possibilità del trasferimento di De Sciglio al Barcellona. Per ora, niente accordo.