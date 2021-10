Mattia, ad Amazon Prime, commenta la vittoria con"Grazie mille, festeggiare così il compleanno è il modo migliore. Ma per la vittoria della squadra: tre su tre in Champions non ci dà il passaggio del turno ma è un grandissimo passo. Da domani testa a domenica in chiave campionato è importantissima. Poi con lo Zenit pensiamo alla qualificazione":"Stiamo trovando la solidità che ci era mancata nelle prime partite, avevamo subito diversi gol, occasioni. Poi l'1-0 è il risultato migliore, è il più bello. Dà morale e fiducia, vincere aiuta a vincere e godiamoci questa serata. Da domani testa a domenica"."Sassolini dalla scarpa? Continuo a lavorare sodo, duramente, so quello che valgo. Quando sento la fiducia da parte dell'ambiente mi aiuta a rendere di più a dimostrare le mie qualità. Mi godo questo bellissimo compleanno, va bene così".