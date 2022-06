Le parole di Mattia De Sciglio a Cronache di Spogliatoio:



POCA GRINTA? - "Il mio carattere pacifico è stato interpretato in maniera sbagliata da tante persone, come se mi mancasse la personalità. Anche a 20 anni, subire senza reagire era visto come assenza di grinta. No, sono semplicemente io. Mi faccio troppi problemi a mandare a cagare la gente e vivermela serenamente".