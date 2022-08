Intervistato ai microfoni di JTV nel pre partita contro lo Spezia, il giocatroe della Juve Mattia De Sciglio ha analizzato il momento della squadra.'Si batte mantenendo molto alta la concentrazione perché queste sono le partite più pericolose, dove rischi di lasciare punti per strada. Abbiamo già perso quattro punti e non possiamo sbagliare. Sono molto bravi nelle ripartenze, dobbiamo mantenere alti i ritmi per tutta la partita perché poi avremo anche cambi a disposizione per fare la differenza'.