L'ex Juve Mattia De Sciglio, partito in prestito alla volta di Lione nelle battute finali dell'ultima sessione di mercato, ha parlato alla vigilia della prossima partita dell'OL nel campionato francese: "Conoscevo la Ligue 1, la seguivo negli ultimi anni. Giocandoci, ho capito che è un campionato più intenso di quanto immaginassi. Il campionato francese è migliorato molto in termini di qualità e intensità fisica. Rispetto alla Serie A è un po' meno tattico, ma si gioca più velocemente. È più divertente".

RETROSCENA E OBIETTIVI - "Sono qui per giocare e riconquistare la Nazionale. Ho saltato le ultime convocazioni ma mi sento pronto per tornare e riprendere il mio posto. Ci sono sempre stato e so che il CT mi tiene in considerazione. Voglio fargli vedere che sono a Lione per riprendere il mio posto in vista dell'Europeo. Fabio Grosso mi ha detto delle cose molto semplici ma che mi hanno convinto ancora di più ad accettare. Lui è rimasto innamorato della città e della società e mi ha parlato solo bene di tutto l’ambiente. Era convinto che anche io avrei potuto venire al Lione".