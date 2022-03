Le parole di Mattia De Sciglio a Juventus Tv:



"Dovevamo reagire subito, il calcio è bello anche per questo perché ti dà subito l’opportunità di rifarti. Abbiamo accorciato ancora di più la classifica, era importante partir bene e portare a casa i tre punti. L'assist? L’importante è che Dusan abbia fatto gol. Poi che sia io a fare l’assist o altri conta meno, conta la vittoria che abbiamo ottenuto. Vlahovic? È uno che impegna molto i giocatori avversari, soprattutto dentro l’area di rigore con la sua fisicità ti dà delle soluzioni in più. Per noi esterni ma anche per i centrocampisti che accompagnano l’azione. È una presenza importante. Inter? Il nostro obiettivo principale era vincere per accorciare ancora di più la classifica, in modo da arrivare al meglio allo scontro diretto con l’Inter. Dobbiamo pensare partita dopo partita, ormai la classifica è questa e dobbiamo continuare su questa strada"