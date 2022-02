Le parole di Mattia De Sciglio a Juventus Tv:



"Il Sassuolo è una squadra che gioca molto bene a calcio, in particolare sono molto bravi nelle ripartenze. Dovremo essere bravi a sistemarci bene in campo e avere pazienza. Entusiasmo ritrovato? Assolutamente, è quello che ci carica di più, soprattutto quando sentiamo la spinta dei tifosi. Dobbiamo rimanere concentrati, non dobbiamo farci prendere dalla troppa euforia, sarà una partita complicata e vogliamo andare avanti in questa competizione".