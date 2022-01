Mattia De Sciglio, match winner di Roma-Juventus, parla così nel postpartita di JTV: "Il gol partita in un match così folle mi rende felicissimo, quando abbiamo trovato il 3-2 abbiamo ripreso a giocare dopo aver fatto male in precedenza. Nel momento di difficoltà è uscito fuori il carattere di tutto il gruppo e abbiamo portato a casa una vittoria che sembrava ormai andata. Altrettanto importante in vista delle prossime sfide, un risultato che dà morale".



IL GOL - "Ero partito con l'idea che Smalling non ci arrivasse bene su quella palla, e che se anche l'avesse toccata l'avrebbe spizzata come poi ha fatto. Dunque mi sono buttato nello spazio e ho cercato di velocizzare il tiro più possibile, dato che stava tornando su di me credo Ibanez: non avevo tempo di controllarla e ho trovato la soluzione del controbalzo". LA SCOSSA - "Fra tre giorni c'è il primo importante obiettivo stagionale, contro una big come l'Inter. Avremo delle assenze ma dovremo giocare come nell'ultima mezz'ora di stasera, tutti insieme aiutandoci l'un l'altro".