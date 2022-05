Il messaggio di De Sciglio a Dybala:"È dura essere ai saluti anche con te, Paulino.Cinque anni insieme, cinque anni in cui ho visto da vicino e giocato insieme a un grande giocatore, un talento incredibile, ma soprattutto una grande persona.Hai lavorato sodo ogni giorno, sempre dato l’anima per questa maglia…ti meriti tutti gli applausi e l’ovazione di questa sera.Sarà difficile vederti indossare un’altra maglia diversa da questa, ma ti auguro tutto il bene per la tua prossima avventura.Ti voglio bene amico mio".