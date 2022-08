Intervenuto ai microfoni di DAZN nel pre partita contro lo Spezia, il terzino della Juve, Mattia De Sciglio, ha commentato anche l'arrivo di Leandro Paredes.'Ogni partita è importante, noi pensiamo a quella di stasera. Abbiamo una rosa che ci permette di affrontare stagioni come queste con partite più compresse in cui ci sarà bisogno di tutti. Perciò siamo preparati. Paredes? Siamo molto contenti, ci darà una mano così come gli altri che sono arrivati'.