Morgan De Sanctis, braccio destro di Petrachi e uomo mercato Roma, ha parlato durante la conferenza stampa di Kalinic: "Riccardi è stato davvero vicino alla Juve? Mai abbiamo pensato di privarci di Riccardi, così come di Celar e Calafiori. La Roma i prospetti importanti se li tiene e cerca di fargli fare un percorso giusto. La Roma ha avuto per tanto tempo romani e romanisti, ora ci siamo un po' globalizzati. I romani e romanisti lo devono dimostrare a parole e nei fatti. Per questo si parlerà di parametri e concetti etici e morali rigorosi all’interno del settore giovanile".