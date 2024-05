Le parole di Danielea Sky:"Palle gol con la Juve? E’ dovuto al fatto che abbiamo giocatori forti, a volte questo basta per creare occasioni. Dobbiamo essere più solidi ancora per cercare di concedere il meno possibile e commettere errori che a questo livello si pagano sempre. Le partite con Juve e Bayer Leverkusen le abbiamo finite in crescendo attaccando fino all’ultimo e creando occasioni abbastanza clamorose, una molto importante con la Juve e una clamorosa con il Leverkusen. Al di là della situazione mentale, perché può essere stressante giocare tutte queste partite, fisicamente i ragazzi stanno moto bene".