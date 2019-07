Daniele De Rossi ha parlato per la prima volta da giocatore del Boca in conferenza stampa. Tra i temi toccati dal centrocampista ex Roma anche l'accoglienza dei due ex 'italiani' Carlos Tevez e Mauro Zarate. "Carlos ha sempre giocato in squadre un po' più forti della mia ma c'è sempre stato grande rispetto. E la sua accoglienza...'"



Ecco le parole di De Rossi sull'ex attaccante della Juventus che è appena diventato suo compagno di squadra al Boca.