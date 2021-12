"Allenare la Roma? Beh, sognare non costa nulla ma è un lavoro di grande responsabilità e bisogna essere realista. C'è un percorso che può durare mesi, anni o decenni, un giorno sogno anche io di raggiungere quella panchina. Al momento però non ho neppure iniziato, e questa pressione non la voglio". Lo ha detto l'ex centrocampista della Roma e della Nazionale,, premiato nella categoria 'Leggenda' ai Gazzetta Sports Awards. Le sue parole, pronunciate sul palco durante la serata, sono state riprese dall'Adnkronos.