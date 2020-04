Daniele De Rossi, ex centrocampista della Roma, ha parlato anche di Leonardo Bonucci, difensore della Juve, in una lunga chiacchierata ai microfoni di Sky Sport: "C'è una percezione di Bonucci che è totalmente sbagliata. Un professionista incredibile, mi spiace che si pensi che sia antipatico. A volte lo è in campo, ma è frutto della maglia che indossa, quella squadra ti dà quell'impostazione là ed è un motivo per cui vincono sempre. In allenamento lui mi tirò uno scarpino, che slittò e mi prese col tacchetto. La cosa era diventata un po' meno scherzo, poi dopo un minuto passò tutto. È uno dei ragazzi che ricordo con più piacere, quel tavolo era una bolgia. Grandi momenti insieme".