Le parole di Danielein conferenza stampa:"A volte mi nascondo, ma questa volta non so davvero come stanno i giocatori. Poi parlerò con loro, l'allenamento non sarò pesante, più di preparazione al match. Domattina ci prenderemo un'altra mezz'ora per fare una rifinitura che in genere non facciamo, scenderemo in campo qui a Trigoria e faremo le ultime 2-3 volte. Mi tengo il riserbo anche con loro. Dybala sta bene, a parte che è un ex, è triste per la sconfitta come tutti, ha corso tantissimo, fisicamente sta facendo partite importanti, mi sta stupendo fisicamente, dal punto di vista tecnico lo conosciamo tutti quanti".