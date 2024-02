L'allenatore della Roma Danieleintervenuto a Sky Sport alla vigilia della gara conto il Feyenoord ha parlato della crescita di Dean Huijsen, difensore classe 2005 arrivato in prestito dalla Juventus nel corso del mercato invernale. Queste le parole del tecnico:"Non ha limiti. Ha un livello di conoscenza, di lettura e di gioco, che difficilmente insegni a un giocatore in prima squadra. È qualcosa che ha lui dentro, secondo me potrebbe fare il centrocampista, giocare davanti alla difesa. È uno che ha letture, sia di traiettoria che di giocate. Sembra un giocatore 30enne a fine carriera che si gestisce e legge bene tutte le situazioni. Ha solo 18 anni e quindi c'è un fattore di difficoltà: inserire all'interno di un giocatore fenomenale con la palla al piede anche una solidità difensiva costante per 90 minuti, letture in sicurezza di alcune situazioni. Ha tempo davanti e fin quando potremo noi cercheremo di aiutarlo perché è un ragazzo a posto, è un giocatore bello da vedere e da allenare".