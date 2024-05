L'allenatore della Roma Danieleai microfoni di Mediaset è tornato a commentare l'episodio che ha fatto discutere nel corso della gara di ieri sera contro la Juventus. Le sue parole:"Gestione dell'episodio Weah-Paredes? Non mi è piaciuta, a essere sincero non l’ho rivista. A volte il campo ti dà delle sensazioni sbagliate anche se penso di averla bene in mente e soprattutto ho in mente quella di Napoli a Cristante, tra l'altro Colombo era vicino a me perché faceva il quarto uomo. Quindi la mia perplessità è solo una: dovrebbe essere sempre lo stesso copione e lo stesso regolamento. A volte si ammonisce, a volte no ed è questo che ci lascia un po’ così perplessi. L’altra sensazione che ho avuto è di essere di fronte ad un arbitro molto bravo".