Non hanno voluto perdere una giornata storica per il calcio italiano. Una giornata in cui le lacrime saranno copiose, così come le soddisfazioni. Daniele De Rossi è all'ultima partita con la Roma e sugli spalti dell'Olimpico ci sono sessantamila persone a rendergli un tributo infinito ed enorme. Tra queste, anche due campioni del mondo, di cui uno 'juventino' molto vicino a Daniele. Sì, a Roma sono presenti anche Gianluigi Buffon e Marco Materazzi, compagni di De Rossi nel mondiale tedesco del 2006. Molto bella la scena - catturata dai giornalisti presenti - del difensore ex Inter, corso a salutare i genitori del numero 16 giallorosso. Ancora per una notte.