Daniele De Rossi ha deciso, continuerà a giocare in Serie A dopo l’addio alla Roma. Questa la scelta maturata dopo una lunga riflessione: l’ex capitano giallorosso ha detto no all’immediato futuro da allenatore e alle ipotesi che conducevano ad Argentina e Stati Uniti. Ma quale potrebbe essere la nuova squadra italiana di DDR? C’è la Sampdoria di Di Francesco che sta valutando anche l’ipotesi Totti, l’idea Inter e persino il Milan, che avrebbe già avanzato una prima proposta (un anno da calciatore, poi collaboratore tecnico). Ormai sfumata da tempo la suggestione Juventus, viva fino a qualche anno fa: fu Antonio Conte a corteggiare De Rossi negli anni in cui allenava i bianconeri.