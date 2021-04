Daniele De Rossi è da ieri ricoverato allo Spallanzani di Roma, a causa di una polmonite interstiziale bilaterale causata dal contagio al Covid-19, a seguito del cluster di positività scoppiato in Nazionale. Come appreso da Calciomercato.com, l’ex Roma e attuale assistente di Roberto Mancini ha spiegato agli amici la situazione. Dopo i primi sintomi e un mezzo mancamento, con le gambe che hanno ceduto, avuto nella giornata di ieri, De Rossi ha preso la decisione di recarsi a fare un controllo, che ha portato all’attuale diagnosi. Il suo non è un caso gravissimo, ma la malattia è ad uno stato che impone cautela, non può essere curata a domicilio. In ogni caso, c’è ottimismo, come filtra dal bollettino emesso dal professor Vaia, Direttore Sanitario dello Spallanzani: "L’ex calciatore della Roma è stato ricoverato a causa di una polmonite. Le sue condizioni sono attualmente buone e posso dire che siamo ottimisti".