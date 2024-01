Il nuovo allenatore della Roma, Daniele De Rossi, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni da nuovo tecnico giallorosso nella conferenza stampa odierna.SUL RITORNO - "Non sarà la stessa cosa, è un ruolo completamente diverso, la responsabilità diversa e soprattutto stando qui, venendo allo stadio da tifoso mi sono reso conto che al di là dei risultati, al di là del momento di classifica, di un momento di forma della squadra lo stadio era in modalità Roma-Barcellona, che capitava all'epoca una volta ogni tanto, quindi sarà emozionante e anche per questo spero che continui e continueremo questo trend".SUI TIFOSI - "Quando sono stato fuori dalla Roma non sono mai stato uno che metteva troppo il becco perché non mi piace stare in mezzo, non mi piace disturbare, adesso posso permettermi di nuovo di parlare non solo da leggenda, ma da membro della Roma, quindi più dirgli che dir loro che abbiamo bisogno di loro come ai vecchi tempi non posso fare".