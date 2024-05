"Mi aspettavo diverse cose, la Juventus è tante cose in questo momento, ha fatto partite meno belle di stasera, ha fatto altre ottime partite come in Coppa Italia contro la Lazio. Mi aspettavo una partita così, sapendo che loro hanno individualità incredibili, sapevamo che in qualsiasi momento avrebbero potuto inventare una giocata, abbiamo attaccato fino all’ultimo, sono orgoglioso dei ragazzi"."Me ne vado col dispiacere di non averla vinta, sapendo che di fronte avevamo un’ottima squadra, ma abbiamo una sensazione positiva. L’umore è completamente diverso da quello di Napoli, oggi era un altro atteggiamento secondo me, contro un’altra grandissima squadra"."Può essere che ci abbia svegliato, sarebbe stato meglio sventolare il secondo giallo, sarebbe stato abbastanza giusto. Colombo è bravissimo, ha arbitrato molto bene. Abbiamo scherzato, è sempre la stessa storia, o sempre o mai. Tanti altri interventi, nonostante Weah fosse entrato tentando di giocare il pallone, vengono puniti per imprudenza. Magari avrebbe cambiato l’inerzia della partita, la sensazione in panchina era quella di essere di fronte a un bravo arbitro. Oggi ha arbitrato bene, è un errore abbastanza pesante ma ci può stare".