Non solo l'attacco e le polemiche, per Daniele De Rossi - ospite di Propaganda Live su LA7 - sono arrivate anche parole in difesa della Juventus. Soprattutto sul tema 'negazionisti': "Negazionisti ci si nasce... Conosco una persona brillante, è uno sportivo ma quando giocavo continuava a pensare che la Juve vincesse per il potere, per la Fiat e che noi li lasciavamo vincere... Ed era anche convinta che noi non avessimo i controlli anti doping...". Una parola anche su Juve-Napoli: "I campionati sono regolari, non verranno ricordati come i più belli della storia del calcio. Forse quello dell’anno scorso è stato un po’ falsato, vedi i percorsi di Lazio e Milan. Cambia giocare una partita a marzo o ad agosto. Il torneo di quest’anno è diverso da solito, ma si parte tutti insieme".