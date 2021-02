Daniele De Rossi, alla Bobo TV su Twitch, ha raccontato un aneddoto su Antonio Conte: "E' finita con quaranta, cinquanta persone a piangere, per quanto ci eravamo uniti e per quanto ci dispiacque uscire in quella maniera contro la Germania. Che non era la migliore, non era paragonabile. Ha davvero trasmesso qualcosa di diverso in mezzo al campo, e credo sia stato tutto figlio dell'allenatore. Credo abbia continuato a farlo. L'ha fatto alla Juve, al Chelsea, rischia di vincere all'Inter. Lo stimo tanto a livello umano, non solo per le vittorie, ma per il calcio che fa. E' molto diverso da Guardiola, e bisogna apprezzare chi ottiene vittorie anche diverse. Io sono felice uguale se sono il presidente. Uomo particolare, ogni tanto sbrocca e fa casino quando perde. Ma ho conosciuto un uomo leale. E' difficilissimo essere un suo giocatore, ma è molto bello. Ti succhia via tutte le energie. Una volta mi ha chiamato: leggo Antonio Conte e penso sia l'avvocato. Gli rispondo: 'Ao Anto', com'è tutto a posto?' E invece era Conte! Lui mi risponde: 'Sì, Daniele, sono Antonio Conte, il mister'. E mi disse: come stavo giocando, non m'avrebbe portato all'Europeo. Mi sono capitati anche in Nazionale personaggi così".