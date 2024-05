Dopo la gara dello stadio Olimpico tra Roma e Juventus il tecnico giallorosso Danieleha rivelato di aver chiesto un consiglio all'allenatore della Juventus Massimilianoper le rimonte europee. La Roma infatti sarà chiamata a scendere in campo in Europa League contro il Bayer Leverkusen. Perchè proprio i consigli a Massimiliano Allegri si sono chiesti i tifosi? Guardando indietro nel tempo però, il tecnico toscano alla guida della Juventus è stato protagonista di numerose rimonte, in particolare in campo europeo.