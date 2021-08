In una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport, Danieleha parlato anche dell'Italia, che ha seguito da vicino nella vittoria dell'Europeo. Parlando degli inglesi che si sono tolti la medaglia durante la premiazione e sono stati tacciati di antisportività, De Rossi ha dichiarato: "Non so fingere: ho trovato questa polemica alimentata da noi italiani patetica. Ho visto decine di finali in cui chi ha perso si è levato la medaglia. Sono rimasti lì 20 minuti, hanno visto noi alzare la coppa a casa loro, qualcuno ha pure applaudito. Che dovevano fare di più? Abbiamo vinto, siamo stati i più belli, gli abbiamo urlato in faccia il nostro orgoglio, non facciamogli pure la morale. Che non è nel nostro Dna, visto che non siamo degli stinchi di santo. Hanno fischiato il nostro inno? Brutto, certo.