Da giocatore spesso lanciava frecciatine alla Juventus, ma anche ora che Daniele De Rossi si è ritirato dal calcio giocato non è cambiato molto. Ospite di Propaganda Live su La 7, l'ex centrocampista giallorosso ha parlato anche del numero degli scudetti dei bianconeri: "Non mi ricordo quanti sono, ma visto che come dice Agnelli rispettano le regole, ce ne hanno due in meno".