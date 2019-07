Il centrocampista dell'Atalanta, Marten de Roon, ha parlato dal ritiro di Clusone dove si trovano i bergamaschi. Tra le domande di Sky Sport, una in particolare ha toccato il capitolo De Ligt, compagni di nazionale del ventottenne olandese della Dea. Ecco le sue parole: "Con De Ligt giochiamo insieme in nazionale. È molto forte anche se giovane, ha tante qualità. Credo che possa fare molto bene, accanto a Chiellini e Bonucci, ma deve dimostrare di essere all'altezza. Ha il potenziale per essere uno dei più forti di sempre".