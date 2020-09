Ecco alcune dichiarazioni rilasciate ieri dal centrocampista atalantino Marten De Roon a Sky Sport: "Chi pensa che l'Atalanta competa per lo scudetto è un po' matto. Chi deve giocarsi lo scudetto sono Juventus, Inter e forse il Napoli. Noi vedremo fra 3-4 mesi come saremo messi e se saremo in grado di ripetere un'annata come la scorsa sarà già una gran cosa. Il Covid? Non voglio arrivare a dire che fa paura, ma un pochino di preoccupazione c'è. Bergamo è stata la città più colpita in Europa."